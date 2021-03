‘Margreet met minirokje’ knipt al vijftig jaar voor dezelfde firma: ‘Wat een lange benen!’

Korfbal League Fenna als een vis in het water met Oost-Arn­hem, al is korfbal­reus PKC nog steeds veel te sterk

7 maart ARNHEM - Oost-Arnhem ging zaterdag voor de tweede keer dit seizoen fors onderuit tegen korfbalreus PKC uit Papendrecht. In januari was de Arnhemse debutant in de Korfbal League drie maten te klein (46-17), thuis in sporthal Valkenhuizen was het verschil al een maatje minder groot: 19-33 (8-15). Met vier treffers van Fenna de Jong als bewijs.