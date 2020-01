Marinka Mulder (30): ‘Ook als jonge vrouw kun je wethouder zijn’

Airborne Museum vestigt andermaal bezoekers­re­cord

3 januari ARNHEM - Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek vestigt opnieuw een bezoekersrecord. Het museum in Oosterbeek en de dependance Airborne at the Bridge in Arnhem ontvingen in 2019 meer dan 155.000 bezoekers. In 2018 waren dat er nog 131.000.