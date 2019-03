Megaproces frauduleuze beleggers: Verstand van obligaties? ‘Nul. Ik kan niet eens rekenen’

De rechtbank in Amsterdam is vrijdag begonnen met het ontrafelen van de grootschalige beleggingsfraude bij het Oosterbeekse bedrijven Noordenwind en Hollandsche Wind. Het eerste bedrijf verkocht financiële producten om te beleggen in vastgoed. De tweede deed dat, als voortzetting van Noordenwind, in windmolens. In totaal is er volgens de FIOD voor 8 miljoen gefraudeerd. Er zijn 175 gedupeerde beleggers. Het strafdossier beslaat een kleine 5.000 pagina’s.

De rechtbank heeft zeven zittingsdagen uitgetrokken. Vrijdag ging het over het Noordenwind, het ontstaan en hoe de eerste beleggers werden verleid tot investeren. Noordenwind zou zijn opgezet door Stefan S. uit Doesburg en de aan lager wal geraakte multimiljonair Ronald de G. uit Terschuur. Er wordt in 2015 gestart vanuit een kantoor in de Arnhemse WTC-toren. Al snel wordt in Oosterbeek een villa betrokken, waar een verkoopteam beleggers lekker maakt met torenhoge rendementen. Het geld stroomt binnen. Het kan niet op.

Kinderen

Quote Ik heb er nu superveel spijt van Verdachte S. Noordenwind maakt grote sommen geld over naar Tradewinds, een nieuwe bv dat op naam staat van De G’s kinderen. Eigenlijk is het geld dan al buiten bereik van de Noordenwind-beleggers. Hoofdverdachte De G. zwijgt op de zitting. Over zijn rol wil hij helemaal niets verklaren over zijn rol, maar verwijst naar zijn verklaringen bij de politie.



Medeverdachte S. erkende op de zitting gisteren dat veel dingen dramatisch zijn misgegaan. Hij ontkent bewust fraude te hebben gepleegd. Hij gaf leiding aan het personeel, maar wist niet dat het om een piramidespel ging. ,,Ik wist niet eens wat dat was. We hadden een goed concept. De intentie was om vastgoed te kopen.” S. gaf ronduit toe geen verstand te hebben van vastgoed, beleggen en of rendementen. ,,Ik heb er nu superveel spijt van.”

Taxi

Een van de zeven verdachten, de 62-jarige Wim van der N., uit Hengelo voelt zich door psychische problemen niet in staat het strafproces in Amsterdam bij te wonen. Het aanbod van justitie om hem met een taxi op te halen sloeg hij af. Te belastend, aldus zijn advocaat. De rechtbank wil zijn zaak toch behandelen. Grotendeels in Amsterdam, maar Van der N. wordt op een aparte zittingsdag in Almelo gehoord. Rechters en officier van justitie zullen daarvoor de reis naar het oosten maken.

Katvanger

Waar verdachte Maarten van der H. uit Ermelo aangaf te zijn misbruikt als katvanger, snapte Arnhemmer Alan van O. niet waarom hij terecht moet staan. Hij was slechts verkoper, door S. binnengehaald, stelt hij. Van O. zei nooit te hebben gemerkt dat Noordenwind geen zuivere koffie zou zijn. Hij was aanspreekpunt voor personeel voor vrije dagen, maar besprak alles met Stefan S. zegt hij. Die betaalde zijn loon en was zijn baas. ,,Ik heb een leuk verkoopteam samengesteld en we zijn enthousiast de klanten op de bellijst gaan bellen, nadat S. ons het financiële product had uitgelegd.”

Van O. werd op papier bestuurder. ,,Dat voelde als waardering: ‘Hey, ik heb een titel bij een goedlopend vastgoedbedrijf. Ik had geen beslissingsbevoegdheid.” Hij verdiende een goede boterham. Behalve een salaris van 3.700 euro kreeg de telefonische acquisiteur voor tien maanden werk nog eens een kleine 50.000 euro extra uitgekeerd. Als bonus, legde hij uit. ,,Hoe meer klanten en geld je binnenhaalt, hoe meer commissie. Dat was de mondelinge afspraak”