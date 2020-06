Meisje (15) van fiets geslagen in Wageningen, getuigen gezocht

Miljoenen uitgegeven in Renkum, maar wordt de zorg daadwerke­lijk geleverd?

10:49 RENKUM - De gemeente Renkum heeft te weinig controle over haar uitgaven aan zorg. Er is onduidelijk of een deel van de betaalde zorg daadwerkelijk is geleverd. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 5,5 miljoen euro, zo blijkt uit het oordeel van de accountant over de jaarrekening van afgelopen jaar.