Meisje ontmoet veteraan: De Airborne-foto’s van Cynthia raken een snaar bij haar volgers

De Arnhemse fotografe Cynner Leiwakabessy heeft het er maar druk mee. Ze legt de hele maand de gebeurtenissen rond de Airborne herdenkingen in en rond Arnhem vast voor de stichting Airborne Region.



‘Het meisje en de veteraan’ was een van de tientallen foto’s die ze zaterdag schoot tijdens de 73ste Airborne Wandeltocht in Oosterbeek. Op zich nog een bescheiden aantal. ,,Ik liep zelf ook mee’’, verontschuldigt ze zich.



De foto werd onder meer opgepikt door wethouder Jasper Verstand van Renkum. Het meisje, dat een t-shirt draagt met het opschrift: ‘I am a child of freedom, thank you mr. veteran’, is zijn dochter.