Midden in de nacht in Oosterbeek en Heelsum opstaan voor 3FM-deejays

Duno na 4 kampioen­schap­pen nog niet uitge­groeid: 'Hoofdklas­se niet het plafond’

21 december 6 jaar geleden speelde Duno in de vierde klasse, vervolgens kwamen 4 glorieuze titels. Bij het ingaan van de winterstop staat het ambitieuze Duno uit Doorwerth op een 9e plaats in de hoofdklasse. Lodewijk de Kruif (49), bezig aan zijn 4e seizoen als trainer bij Duno, laat zich niet uit over zijn eigen plannen, wel over de vraag of Duno nu de grens van zijn mogelijkheden aantikt.