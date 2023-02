Minimaal driekwart van de nieuwbouwhuizen moet in Renkum betaalbaar zijn: dure huizen zijn er genoeg

Een nieuw leven voor ongewenste jonge boompjes: ‘Zonde om weg te gooien’

Soms ontkiemt een boom op een pad of in een veld dat open moet blijven. Vaak wacht de zaailing dan de maaimachine of een ander einde aan zijn prille leven. Zonde, vindt Meerbomen.nu. Vrijwilligers van deze organisatie halen de plantjes weg en geeft ze een nieuw leven in een voedselbos of wildsingel.

4 februari