Minister bezoekt stakende docenten voor speciaal onderwijs in Oosterbeek: ‘De nood is hoog’

‘Sam is tien jaar, heeft de diagnose autisme en ADHD en al een roerige basisschooltijd achter de rug.’ Arie Slob, minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs, luistert aandachtig wanneer lerares Maaike van Bergen een brief over een leerling voorleest. Die is geschreven door de moeder van Sam.



Na een jaar waarin hij bleef zitten en een periode van halve dagen, ging de 10-jarige Sam drie maanden lang helemaal niet meer naar school, vertelt Van Bergen. Op De Vaart in Oosterbeek, een basisschool voor speciaal onderwijs, voelt hij zich nu op zijn plek. ‘Er werd hem structuur geboden, heel veel duidelijkheid én grenzen, waar Sam zo’n behoefte aan heeft.’