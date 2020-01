Minister Slob komt naar school in Oosterbeek om te praten over ‘zorgen van leraren’

Treinver­keer Arn­hem-Utrecht gestremd door aanrijding, NS zet bussen in

15:41 ARNHEM - De Nederlandse Spoorwegen zet bussen in op het traject Arnhem-Utrecht. Tussen Driebergen-Zeist en station Ede-Wageningen is momenteel geen treinverkeer mogelijk als gevolg van een aanrijding. Hoeveel vertraging dat reizigers oplevert, is niet duidelijk.