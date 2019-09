Monument onthuld bij voormalige hotel Dreijeroord

Het werk van kunstenares Ellen Brouwers markeert de zware gevechten die hier in september van 1944 hebben plaatsgevonden, maar ook de herbouw van het pand als replica van het oude hotel. Toen projectontwikkelaar Amvest in 2016 plannen bekend maakte om het legendarische 'White House’ te slopen ten behoeve van nieuwbouw voor dementerenden, stak een storm van protest op. Deze hebben uiteindelijk geresulteerd in een compromis: wel slopen, maar herbouw in de oude stijl. ,,Voor de veteranen is het hotel nu zelfs herkenbaarder, want de latere aanbouwsels zie je niet meer", zei wethouder Jasper Verstand.