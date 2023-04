Mysterie opgehelderd: deze man hing postertjes op met ‘burgemeester Schaap is een jokkebrok’

‘Burgemees­ter is een jokkebrok’: opeens zijn deze briefjes overal in Oosterbeek opgehangen

Een opmerkelijk plakkaat wordt sinds kort op verschillende plekken in Oosterbeek opgehangen: ‘Burgemeester Schaap is een jokkebrok’. Wie de afzender is en wat de achtergrond van de actie is, is vooralsnog een raadsel. De gemeente Renkum stelt een onderzoek in.