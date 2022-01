Mysterieus verdwenen Oma Neli (68) zou in Friesland zijn: ‘Ze is hier in Kollum’

Kokerjuf­fers aangetrof­fen in de Heelsumse Beek: dat betekent dat het herstelpro­ject is geslaagd

HEELSUM - De kokerjuffer doet het goed in de Heelsumse Beek. Zeven jaar nadat er duizenden kokerjuffers zijn uitgezet, tellen de Wageningse onderzoekers Ralf Verdonschot en Gea van de Lee er 1430 in de beek en nog enkele exemplaren stroomafwaarts in de uiterwaarden van de Nederrijn.

12 januari