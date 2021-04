Na een coronatest training volgen in een veilige bubbel

OOSTERBEEK - Geen beeldschermen, maar je collega's weer in het echt zien, in een ruimte fysiek bij elkaar. Bureau Zuidema geeft haar trainingen in een veilige bubbel in een vleugel van Hotel De Bilderberg in Oosterbeek. Voor aanvang krijgt iedereen een coronatest.

,,Wij merkten dat de rek eruit was’’, zegt Lodewijk van Ommeren van Bureau Zuidema. ,,Veel teams hebben elkaar al zo lang niet gezien. Mensen willen graag een training volgen, maar niet meer online. De roep was ‘Haal mij weg achter het scherm'.’’

Veilige bubbels

Maar hoe kun je dat veilig doen? ,,In de topsport wordt al langer met veilige bubbels gewerkt, safety bubbles. Zouden wij dat ook niet kunnen doen? Wij hebben een eigen vleugel in Hotel de Bilderberg. Deelnemers zitten daar een hele week, slapen daar, eten daar. Het personeel wordt ook getest. Ze komen met niemand anders in contact.’’

Al betekent dit niet dat de coronaprotocollen worden losgelaten. ,,We werken met kleine groepen, houden anderhalve meter afstand en als je je verplaatst, dan zet je een mondkapje op’’, zegt Van Ommeren. ,,Al moeten we mensen daar wel vaak aan herinneren. Sommige collega’s zijn zo blij elkaar weer te zien dat ze wel een knuffel zouden willen geven. We moeten ze er aan herinneren dat dit niet kan.’’

Volledig scherm Lodewijk van Ommeren. © Bureau Zuidema

Bureau Zuidema geeft trainingen aan werknemers van de overheid, banken en bedrijven in onder meer de IT-sector. ,,We geven veel trainingen op het gebied van positieve invloed, onderhandelen en adviesvaardigheden. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je veel dingen voor elkaar krijgt en tegelijkertijd de relatie met de ander verstrekt.’’

Vergaderen via Zoom

De mensen aan wie het bureau les geeft, zijn volgens Van Ommeren tussen de 28 en 48 jaar oud. ,,Veel managers. Die zijn nu vaak veroordeeld tot een scherm. Vergaderen via Zoom of Teams. Juist deze mensen vinden het fijn er even uit te zijn.’’

Deelnemer Wieke van de Haterd bevestigt dat positieve gevoel. ,,Even een week geen schermen en het gezelschap van echte mensen. Dat voelt als vakantie in deze coronatijd.” Ook Gert-Jan Kleijnen vond het fijn om fysiek bij elkaar te komen voor een training. ,,Je bent toch de hele tijd thuis aan het werk. In mijn geval met mijn vrouw en drie kinderen.’’ Hij wilde daarom juist op locatie les krijgen. ,,Omdat online voor mij geen optie was.’’

Volledig scherm Hotel De Bilderberg in Oosterbeek. © Hans Broekhuizen

De belangstelling voor de trainingen is volgens Van Ommeren groot. ,,We zijn de eerste in Nederland die hiermee begonnen zijn. Je ziet nu meer initiatieven ontstaan met testen op corona voor aanvang van trainingen.’’

Wandelen in bossen

Nadeel van werken in een veilige bubbel is wel dat je er tussendoor niet even uit kan. ,,Toch moet je het niet zien als gevangenis’’, zegt Van Ommeren. ,,De deelnemers mogen wel even wandelen in de bossen hierachter. Op anderhalve meter afstand van elkaar.’’