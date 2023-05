Na twee nederlagen bij de rechter kan het niet anders: Renkums college zegt ‘ja’ tegen huis aan rand Beekdal

Renkum wil bouw duurzaam huis pal naast beekdal toestaan: ‘Waanzin als je daar gaat bouwen’

Op de plek waar nu nog een paardenstal staat aan de Hartenseweg in Renkum, moet een houten huis komen met een tuin die bestaat uit natuur. Het gemeentebestuur van Renkum is akkoord. Onbegrijpelijk, zegt natuurvereniging Vijf Dorpen in ’t Groen. Dat heeft alles te maken met de locatie: pal naast het Renkums Beekdal.