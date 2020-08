Napoleon lukte het niet, maar ‘Captain Iglo’ ontsnapte wél van Sint-Helena

Deze drugssmokkelaar wist naar zijn zeggen met een zelfgemaakte sleutel van de gevangenisdeur en een in elkaar geknutseld zeilbootje naar Brazilië te ontsnappen.



Met dit wonderbaarlijke en tot de verbeelding sprekende verhaal wist Merk indertijd de wereldpers te halen. ‘The Dutchman’s 2000 mile escape’ kopte onder andere de Engelse krant The Mail on Sunday in een ronkende reportage.



Maar, het is toch anders gegaan dan Captain Iglo - de bijnaam van Merk, een zeezeiler met een volle baard - iedereen heeft laten weten, onthult de Oosterbeekse auteur Ron Moerenhout (60) in De vluchtende Hollander. Dit boek wordt woensdagavond 2 september in de Koepelgevangenis van Arnhem gepresenteerd.



Het eerste exemplaar zal worden uitgereikt aan misdaadjournalist Peter R. de Vries die meegewerkt heeft aan het boek. Dat geldt ook voor wijlen misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink.