Negen brandweerlieden tillen slachtoffer na val bovenin molen naar beneden: ‘Een serieuze uitdaging’

‘Dat is een serieuze uitdaging’

Tegen 15.00 uur was een persoon in de molen van hoogte naar beneden gevallen. De ambulancemedewerkers riepen de hulp van de brandweer in. Er kwam een ploeg van zes man samen met een hoogwerker. ,,Dit zijn uitermate lastige klussen", weet een brandweerwoordvoerder.



,,In een molen heb je een zigzagtrap in het midden. Als je een persoon horizontaal naar beneden moet dragen heb je wel zes tot negen mensen nodig. Dat is een serieuze uitdaging. Twee ambulancemedewerkers kunnen die klus onmogelijk klaren.”



De Renkumse molen heeft halverwege rondom een balustrade. ,,Daardoor hoefden de brandweerlieden het slachtoffer niet helemaal naar beneden te dragen. De hoogwerker kon de gewonde persoon vanaf de balustrade overnemen”, aldus de woordvoerder.



Niet bekend is om welke persoon het gaat die in de molen was gevallen.