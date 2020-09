Nieuw fotoboek over Slag om Arnhem met werk van legerfotografen en burgers van toen

UPDATE D66 Renkum stapt uit coalitie, verbazing bij VVD, PvdA en GroenLinks

7 september RENKUM - D66 stapt uit de Renkumse coalitie. De partij doet dat na een meningsverschil over de opvolging van wethouder Jasper Verstand (D66) die per 1 oktober vertrekt. Door het vertrek van de partij is de coalitie haar meerderheid in de gemeenteraad kwijt.