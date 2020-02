Nieuwe stank in Renkum komt door waterzuivering Parenco, bedrijf belooft onderhoud

Als de biotoren verzadigd is, is onderhoud nodig

De fabriek heeft dit weekend van twee inwoners meldingen ontvangen over stankoverlast. Van Haren: ,,Naar aanleiding daarvan hebben onze ploegleiders onderzocht wat het probleem was.'' Dat bleek de biotoren te zijn. ,,Als die verzadigd is, is onderhoud nodig.”



Dat gebeurt normaal gesproken eens per half jaar, maar bleek nu al eerder noodzakelijk. Parenco heeft daarom de geplande onderhoudsbeurt naar voren geschoven.



De werkzaamheden zijn gisteravond begonnen. Het is de bedoeling dat voor het weekend alles weer naar behoren werkt. Tijdens het onderhoud kan er juist meer stankoverlast zijn, omdat de biotoren dan niet gebruikt kan worden.