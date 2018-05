'Nieuws' rond MH17 wekt vooral irritatie op bij Gelderse nabestaanden

Hattrick Shapoul Ali voor Duno

22 mei GORINCHEM - Shapoul Ali heeft Duno dinsdagavond met drie treffers de winst bezorgd in het restant van de uitwedstrijd tegen GJS in Gorinchem: 0-3. Het duel in de eerste klasse C (Zuid 1) was zaterdag in de rust gestaakt vanwege een blessure van de scheidsrechter.