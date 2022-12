Nieuwste boek van Doorwerthse Yvonne Jagtenberg genomineerd voor Belgische literatuurprijs

Terugblik op 2020 Illustra­tor Yvonne Jagtenberg lag nachten wakker: ‘Ik dacht: dit is het einde van mijn loopbaan’

DOORWERTH/ARNHEM - Voor Yvonne Jagtenberg was 2020 een geweldig jaar. Ze won voor de tweede keer een Gouden Penseel als beste illustrator en auteur. En toch lag ze in de lente nachten wakker en dacht ze dat het gedaan was met haar carrière.

24 december