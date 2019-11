Nog 24 inwoners Doorwerth wachten op verwarming en warm water

Door de lekkage in de waterleiding is water in de gaspijp terecht gekomen. Dat moet er allemaal uit voordat de aardgastoevoer weer kan worden hervat.



Liander kon tot en met maandagavond 39 woningen, onder meer aan de Beethovenlaan weer van gas voorzien. Vanochtend vroeg is het werk hervat om ook de problemen in de resterende 24 huizen te verhelpen. Of dat vandaag lukt, is nog maar de vraag, zegt een woordvoerder van Liander.

Dat heeft te maken met de heuvels waarop het dorp is gebouwd. ,,Maandag hebben we de woningen aangesloten die hoger liggen, zoals het hofje aan de Beethovenlaan. Het water was daar weer uit de leidingen gestroomd. Vandaag moeten we aan de slag met woningen die juist lager liggen.”

Straalkacheltjes

De leidingbreuk, waarvan de oorzaak nog onduidelijk is, trof bewoners van de Beethovenlaan, de Dalweg, de Jagerslaan, de Wildlaan en de Kasteelweg in Doorwerth. Voor de woningen opnieuw aan het gasnet kunnen worden gekoppeld, moet in de huizen worden gecontroleerd of er echt geen water meer in het systeem zit.



Om Doorwerthenaren zonder gas te helpen, zijn maandag straalkacheltjes uitgedeeld. Mensen kunnen douchen in de gymzalen in het dorp. Liander maakt nu eerst de hoofdleidingen schoon, daarna wordt het systeem in de woningen gecheckt, legt de woordvoerder uit. ,,Alles moet goed en veilig zijn voor we de kraan weer open zetten.”