Nog onzeker of opgeblazen minibieb terugkeert in Renkum: ‘Dit was geen kattenkwaad’

Het is nog onzeker of de minibieb terugkeert aan de Lindelaan in Renkum. Het kastje met boeken werd in de nacht zaterdag op zondag opgeblazen met zwaar vuurwerk. Stukken en hout en glas kwamen wel 40 tot 50 meter verderop terecht.

De minibibliotheek die naast de oprit van Arno Borgers staat, is daar geplaatst met steun van Rotary Club Doorwerth. ,,Het was een serieuze knal. Net na middernacht. Ik ben erg geschrokken, maar ook boos’’, zegt Borgers. ,,De minibieb zorgde voor reuring in de wijk. Mensen kwamen hier een boek halen of zetten er een in. Ze maakten een praatje. De bieb heeft echt een functie.’’

Boeken op straat

Een paar weken geleden vond Borgers de boeken uit het kastje op straat. Toen dacht hij dat er sprake was van een kwajongensstreek. ,,Maar over het opblazen van de minibibliotheek was serieus over nagedacht. Dat had niets met een kattenkwaad niet te maken.’’

Dinsdagavond overlegt de Rotary Club Doorwerth of er een nieuwe bibliotheek aan de Lindelaan komt. ,,Natuurlijk denken we er over na of we wel een kastje terug moeten zetten. Oud en nieuw komt eraan. Aan de andere kant is het leuk om te zien dat tweedehands boeken zo rond gaan’’, zegt Borgers.