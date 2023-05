Olga Commandeur opent beweegplein in Renkum: ‘Fitheid stimuleert energie’

Renkum wil leren van ongelukken en successen bij vorming nieuw bestuur met andere gemeenten

Intensief samenwerken met andere gemeenten of zelfs fuseren? Dat gaat niet vanzelf en dat is in veel gevallen nog zacht uitgedrukt. Voordat de organisatie in Renkum op de schop gaat, wil de gemeenteraad kijken bij voorbeelden elders in het land. En leren van de fouten.