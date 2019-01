OM: vader uit Renkum schopte zijn zoons en zette ze onder de koude douche

De jongens werden met kleren aan onder de koude douche gezet, geslagen, gestompt en geschopt in gezicht, buik en op hun lichaam, zo vindt de aanklager bewezen. Dat gebeurde in Renkum en later ook in Almere toen de man daar woonde. Het begon in 2009 toen de jongste zoon 3 jaar en de oudste zoon 5 jaar was. Bij de jongste stopte het in 2013, maar bij de oudste ging het nog tot en met 2017 door.