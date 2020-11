OM wil werkstraf voor Wolfhezer (46) na betasten bevriende Renkumse jongen (16)

De aanranding gebeurde op een feestje in februari van dit jaar. De man was een vertrouwde bekende van het gezin en kwam de verjaardag van de jongen vieren. Hij had thuis al flink had gedronken tijdens een etentje met een andere jongeman.



Hij ging aan de tafel naast de Renkumse jongen zitten en begon hem in zijn zij te prikken en aan zijn benen te zitten en voelde uiteindelijk de jongen in zijn kruis. Die was daar niet van gediend en had dat ook laten merken. Toen nog iets later de Wolfhezer achter de jongen aan naar diens slaapkamer boven liep, zag de vader dat, en die vroeg de gast om te vertrekken.



De man herinnert zich alleen het betasten aan de tafel en geeft dat toe. De rest weerspreekt hij ook niet, maar zegt hij echt niet meer te weten. Voor de jongen kwam de gebeurtenis als een mokerslag aan. Hij had het totaal niet zien aankomen en vroeg zich af waarom dit met hem gebeurd was.



De verdachte betuigde spijt jegens de jongen en zijn ouders. ,,Zij vonden me betrouwbaar en dat ben ik niet geweest.”