Omstreden bouwplan in Oosterbeek kan doorgaan: groen licht van Raad van State

Bijna alleen nog betaalbare nieuwe woningen in dure gemeente Renkum: driekwart nieuwbouw onder 3,5 ton

In de dure gemeente Renkum verrijzen straks bijna alleen nog betaalbare huizen. De prijs van liefst driekwart van de honderden nieuwe woningen op het terrein van Pro Persona in Wolfheze bedraagt maximaal 355.000 euro. Dat is voordelig voor een gemeente waar vooral dure huizen staan.