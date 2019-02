Omstreden oud-burgemeester van Renkum voorgedragen als nieuwe burgervader van Dronten

Gebben was van 2007 tot 2016 burgemeester van de gemeente Renkum. Hij stapte destijds op nadat hij eerder ongunstig in het nieuws kwam toen hij op de foto werd gezet tijdens een avondje stappen met zijn zoon.



De burgemeester had op dat moment oproepdienst, maar was dusdanig onder invloed dat hij op de markt in Arnhem ten val kwam. Uiteindelijk is de burgemeester die avond door een politieman in een taxi geholpen.



De kwestie kwam aan het rollen door een heimelijk gemaakte foto van Gebben en een 17-jarig meisje, dat de burgemeester overeind had geholpen na zijn valpartij. Wat de zaak extra pijnlijk maakte, was dat Gebben vervolgens loog over zijn oproepdienst. Zo zou hij niet geweten hebben dat hij op dat moment als verantwoordelijke opgeroepen kon worden voor incidenten in de gemeente. Hij gaf daarvoor als reden dat hij de week ervoor ook al een ‘reguliere piketdienst’ te hebben gehad. Dat was niet het geval.



De vertrouwenscommissie omschrijft Gebben als een ‘dynamische, intelligente en ervaren bestuurder met een pragmatische en zakelijke aanpak’. Daarnaast benoemt de commissie zijn vlotte, frisse manier van communiceren: ‘Hij deinst niet terug voor lastige gesprekken en zoekt actief draagvlak om de stappen te maken die nodig zijn. Ook in relatie tot Flevoland en de regio Zwolle.’