Onbereikbare GGD geeft Doorwerthse school ‘corona hotline’

DOORWERTH/ARNHEM - De GGD Gelderland-Midden stelt een hotline in voor het Dorenweerd College na problemen met de communicatie over een coronabesmetting.

Er leek weinig aan de hand toen de directie van het Dorenweerd College in Doorwerth woensdagmiddag bericht ontving van de GGD over de besmetting van een bovenbouwleerling met het coronavirus. Het risico op verspreiding was volgens de GGD klein, dus kreeg de schooldirectie het advies de lessen van donderdag gewoon door te laten gaan.

Besmetting opgelopen op feestje

Tegen vijven kwam echter aan het licht dat de leerling het virus vermoedelijk had opgepikt op een feestje waarbij tientallen medescholieren aanwezig waren. Toen schooldirecteur Jan Wiegers vervolgens om nieuw advies wilde vragen bij de GGD Gelderland-Midden, was deze onbereikbaar. ,,We wisten niet precies met welke scholieren de besmette leerling in contact was geweest op het feest, dus besloten we de leerjaren 4 havo, 4 vwo en 5 vwo donderdag niet naar school te laten komen.”

Een juiste beslissing, zo bleek achteraf. De informatie over het drukbezochte feestje was woensdagmiddag nog niet bekend bij de GGD. Het advies om de lessen door te laten gaan, was gebaseerd op bron- en contactonderzoek dat in samenwerking met de besmette leerling was gedaan. Of het feestje tijdens dat onderzoek wel of niet is gemeld, is onduidelijk.

Algemene lijn tot vijf uur bereikbaar

Een woordvoerder van de GGD Gelderland-Midden noemt het ,,spijtig” dat de directie van het Dorenweerd College geen gehoor vond in haar pogingen nieuw advies in te winnen. ,,We proberen zo goed mogelijk bereikbaar te zijn, zeker als het gaat om reeds bekende besmettingen.”

,,Het algemene nummer is tot 17.00 uur bereikbaar, maar ons werk stopt niet na die tijd. Vaak is een van onze medewerkers in geval van nood te bereiken op een specifiek nummer. Dat wordt afhankelijk van het risico van verspreiding gedeeld.”

Eerder ook al geen contact

Maandagavond had de directie van het Dorenweerd College ook moeite om contact te krijgen met de GGD. Wiegers: ,,We kregen via email bericht dat een brugklasleerling positief was getest, maar de bijlage met daarin de geadviseerde maatregelen ontbrak. Onze telefoontjes werden niet beantwoord. Ook toen hebben we het zekere voor het onzekere genomen en een groep leerlingen thuisgelaten.”

Eenzelfde situatie ontstond deze week in Nijmegen, toen de rector van een middelbare school geen contact kon krijgen met de GGD Gelderland-Zuid over coronaklachten bij leerlingen van zijn school. De rector besloot toen om de school de rest van de week te sluiten.

Hotline

Met het Dorenweerd College is nu een corona hotline gedeeld: een nummer dat ook buiten openingstijden van de GGD te bereiken is. Of alle scholen in de toekomst gebruik kunnen maken van zo'n hotline kan de GGD nog niet zeggen. Wel gaat de gezondheidsdienst onderzoeken hoe het contact met onderwijsinstellingen beter kan. ,,We willen graag dat scholen met ons kan sparren over wat gepaste maatregelen kunnen zijn. Nu blijkt dat dat ook buiten schooltijd gewenst is.”