Ongeloof in Oosterbeek over mogelijke vrijlating roofovervaller Albert Heijn: ‘Ik moest huilen toen ik het las’

Nog regelmatig denkt Marianne van Schoonhoven terug aan de roofoverval in de supermarkt in het centrum van Oosterbeek, waarbij Appie A. twee medewerkers 's ochtends vroeg in koelen bloede doodschoot en een andere zwaar verwondde.



Aan hoe haar zus, op dat moment ook aan het werk in het AH-filiaal, wonder boven wonder zonder verwondingen de winkel had kunnen uitlopen. ,,Ze dacht dat de overval een grap was. Pas later realiseerden we ons hoeveel geluk mijn zus toen heeft gehad.”