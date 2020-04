Ook Airborne Wandeltocht afgelast door coronacrisis: ‘We kunnen niet anders’

,,Wij kunnen in september niet ruim 30.000 wandelaars veilig door Oosterbeek leiden met voldoende onderlinge afstand”, motiveert marsleider Wilma Luckel het besluit. ,,We zitten dan wel na 1 september, de dag dat het verbod om samenscholingen vervalt, maar om vier dagen daarna met zoveel mensen samen te komen is ook geen optie. Ook na 1 september voelen we ons verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers.”

Luckel sprak van een zware beslissing. ,,Maar we kunnen eigenlijk niet anders. Er is wel even overwogen om de tocht later te houden, in oktober of november, maar dan trek je geen 30.000 wandelaars. Daarmee werden ook de financiële risico’s te groot.”