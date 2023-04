Ook honden mogen wel eens lekker snacken, vinden deze vrouwen: ‘Ik ga ze zelf ook nog eens proeven’

Met Video en poll Kip eten bij dit restaurant? Alleen als je ’m zelf eerst helpt slachten: ‘Hij kan nog doorsparte­len’

Gasten van het nieuwe restaurant Upstick in Schaarsbergen moeten eerst meehelpen bij de slacht van een kip voor ze aan tafel kunnen genieten van de kip zelf. Kok Wander Alblas wil met zijn restaurantbeleving gasten na laten denken over vleesconsumptie. ,,Het meest spannende moment is als de kip na de slacht nog een minuut na kan spartelen.”