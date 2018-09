Oorlogsveteranen verheugen zich op het bijwonen van de Airborne Wandeltocht

Potje urine bezorgen? Dat is 50 euro!

30 augustus WOLFHEZE - In het restaurant van Het Schild, woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden in Wolfheze, ligt al een lijst met namen van 'wanbetalers'. Huurders van aanleunwoningen die geen recht meer op een gratis kop thee of koffie hebben. Het is een geheugensteuntje voor personeel en vrijwilligers.