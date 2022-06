Oosterbeek ‘in shock’ na noodlottige crash van piloot Auke, een voormalige F-16-vlieger

,,Het dorp is in shock. Auke was zeer geliefd. Een vlieger in hart en nieren. Vliegen was zijn passie. Absoluut geen Top Gun-patser als Tom Cruise”, zegt Marjolein Egberink. Ze is een heel goede vriendin van de dinsdagochtend bij de vliegtuigcrash op het Zwarte Meer tussen Flevoland en Overijssel omgekomen Sieswerda.