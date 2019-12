Oosterbeek krijgt eerste Nederlandse huis van gerecycled plastic

Voetbalprogramma regio Arnhem Nog even uitpakken in december met: Avondderby SML-VDZ, MASV in topper op jacht naar winterti­tel

6 december Het aftellen - van het voetbaljaar - is begonnen. Maar voordat het zover is, staan er nog een paar topwedstrijd op het programma. Met in Arnhem zaterdagavond laat (20.00 uur, een bijna Spaanse voetbaltijd, is dat de invloed van de trainer?) de Arnhem-Noord-derby SML-VDZ; een topper in de derde klasse D West.