Oosterbeek toch weer in de ban van de Airborne Wandeltocht en de herdenking

Onder andere door ... de wandelaars! Want ja, die waren er gewoon. In hun speciale maroonrode Airborne T-shirts liepen ze, alleen of in groepjes, over de Utrechtseweg en tal van aanpalende straten. Het zullen er bij elkaar zeker enkele honderden zijn geweest. Ook de inwoners van Oosterbeek waren het herdenken niet vergeten. Een huis zonder een wapperende Airbornevlag in de tuin of aan de gevel was een uitzondering.