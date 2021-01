Oosterbeekse ouderen verhuizen in zomer naar tijdelijk onderkomen; bouw nieuw zorgcentrum vertraagd

OOSTERBEEK/RENKUM - De bewoners van woonzorgcentrum Overdal in Oosterbeek verhuizen in juni naar een tijdelijk onderkomen aan de rand van Renkum. Het huidige onderkomen van Overdal aan de Lebretweg is verouderd en maakt plaats voor nieuwbouw.

Zorgverlener Vilente was al enige tijd op zoek naar een tijdelijk locatie voor het opvangen van de ouderen van Overdal. Die locatie is nu eindelijk gevonden in Oranje Nassau’s Oord, een verpleeghuis van Zinzia Zorggroep in Wageningen, net over de grens bij Renkum. Een deel van dat verpleeghuis is beschikbaar, omdat Zinzia begin 2020 nieuwbouw in gebruik heeft genomen.

De tijdelijke locatie wordt nu onder handen genomen en verbouwd, zodat de 30 bewoners van Overdal er in juni in kunnen trekken in vier woongroepen. Er worden onder meer keukens geplaatst, een lift gebouwd en het gebouw krijgt een likje verf.

Vertraging

De verhuizing naar een tijdelijk onderkomen stond eigenlijk op de planning voor juni 2020. De zoektocht naar een geschikt pand werd mede door het coronavirus echter vertraagd, vertelt Michiel Lucas, manager Wonen bij Vilente. ,,Er waren maar weinig panden op de markt waar de zorg kan worden geboden die wij als Vilente willen bieden.”

Door de vertraging heeft Vilente de oorspronkelijke planning van de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum om moeten gooien. In eerste instantie was het de bedoeling om Overdal in de zomer van vorig jaar te slopen. Op dezelfde plek zou dan binnen een jaar een nieuw gebouw herrijzen. Dat zou in gebruik worden genomen in de lente van 2022.

Op zoek naar architect

Volgens de nieuwe planning gaat Overdal pas komend najaar tegen de vlakte. Het nieuwe gebouw wordt begin 2022 gerealiseerd. Eerst gaat Vilente op zoek naar een architect die het gebouw gaat ontwerpen.

,,We hebben een prijsvraag uitgeschreven voor een architect voor de bouw van het nieuwe pand”, vertelt Lucas. ,,Komend voorjaar moet er een voorlopig ontwerp van de geselecteerde architect liggen, dat wij aan alle betrokkenen gaan voorleggen.”

Nieuwbouw

Woonzorgcentrum Overdal is volgens Vilente aan vervanging toe. Het gebouw stamt uit de jaren zeventig en doet al 47 jaar dienst als verpleeghuis voor ouderen.

De nieuwbouw gaat bestaan uit ruime appartementen van 45 vierkante meter, 18 vierkante meter meer dan de huidige appartementen. Daardoor is er meer ruimte voor hulpmiddelen, zoals tilliften. In totaal kunnen in het vernieuwde Overdal naar verwachting 100 tot 120 bewoners met een zware zorgvraag terecht. 10 plekken zijn gereserveerd voor crisiszorg.