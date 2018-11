Oosterbeekse sportclubs waarschuwen voor schennispleger die meisjes lastigvalt

Een na drukste ochtend­spits van het jaar, verkeer in de regio vast

12 november RENKUM - Verkeer op de snelwegen in de regio Arnhem-Nijmegen moest maandagochtend rekening houden met vertraging. De drukte werd veroorzaakt door meerdere aanrijdingen in combinatie met het regenachtige weer. Volgens de ANWB was het rond 08.00 al de een na drukste ochtendspits van het jaar met in het hele land duizend kilometer file.