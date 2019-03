Oosterbeker dreigde ex, hun baby en zichzelf om het leven te brengen: ‘Hij is knettergek’

ARNHEM – Een 24-jarige inwoner van Oosterbeek stuurde zijn ex-vriendin in Arnhem diverse berichten waarin hij dreigde haar, hun baby en uiteindelijk zichzelf om het leven te brengen. Hij deed er een foto bij waarop hij te zien is terwijl hij een mes bij het kindje houdt.

Waarom deed hij dit? Wat wilde hij ermee bereiken? De verstandelijk beperkte Oosterbeker kon er vrijdag voor de rechtbank niet veel zinnigs over zeggen. Hij miste zijn kindje, zei hij. Hij sprak over verlatingsangst door zijn vader die weg was gegaan toen hij nog klein was. ,,Ik ben te ver gegaan”, concludeerde hij. Hij heeft geen contact meer met zijn kind.

De ex zegt in haar slachtofferverklaring dat hij hun dochtertje niet alleen bedreigd maar ook mishandeld heeft door haar op bed te gooien en heen en weer te schudden. Het kindje heeft er geen letsel aan overgehouden, zegt ze verder. De man zou er niet voor worden vervolgd omdat er te weinig bewijs voor is.

‘Knettergek’

‘Hij is knettergek’, zegt ze over de verdachte. Ze is bang dat hij het kindje alsnog iets zal aandoen en hoopt dat hij hulp krijgt. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van acht maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij wil dat de man begeleid gaat wonen en behandelingen ondergaat. Verder wil hij dat er een locatie- en contactverbod komt, zodat moeder en kind rust hebben.

Stalken in Wageningen

De strafeis is niet alleen voor de bedreigingen aan het adres van zijn ex in oktober en november van het afgelopen jaar in Arnhem. De man stond ook terecht voor het stalken van een andere ex-vriendin in Wageningen. Hij zou haar, haar partner en haar familie en kennissen al met al vier jaar lang hebben achtervolgd. Hij werd er al eerder voor veroordeeld, maar ging gewoon door. De twee weken die hem daarvoor voorwaardelijk waren opgelegd, moet hij nu uitzitten wat de officier betreft. Ook hier verzocht de officier de man een contact- en locatieverbod op te leggen.