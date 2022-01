Opgepast, brutale dieven roven zo je elektrische fiets weg bij proefrit: ‘We zijn te goed van vertrouwen geweest’

Waarom criminelen vooral dure e-bikes in Oost-Nederland stelen: ‘Rijden meer Gazelles in Polen dan hier’

Criminelen hebben het voorzien op dure e-bikes in Oost-Nederland. Veel meer nog dan in de rest van het land groeit de diefstal van elektrische fietsen in deze regio razendsnel. Het gros verdwijnt naar het Oostblok. ,,Ik durf mijn e-bike niet meer alleen te laten.”

20 augustus