Opgetild en meegenomen: bizarre diefstal van Fiat 500 in Oosterbeek

Twee jaar na kluisroof in de Poort van Doorwerth pakt politie man uit Didam op

27 december DOORWERTH - Twee jaar na de inbraak in dorpshuis de Poort van Doorwerth heeft de politie een verdachte aangehouden. Vlak voor de kerst in 2017 werd een ruit ingegooid van het pand aan de Mozartlaan in Doorwerth, en werd een kluis met 1600 euro gestolen. Voor die daad heeft de politie nu een 47-jarige man uit Didam aangehouden.