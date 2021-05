Opnames in Oosterbeek bij het krieken van de dag voor Netflix-serie over bevrijding

Arm Renkum is duurste gemeente van Gelderland om in te wonen

17 april Wonen in de gemeente Renkum is duur geworden. Renkum staat bovenaan de lijst in Gelderland als het gaat om hoge lokale lasten. Het gaat dan niet alleen om onroerendzaakbelasting, maar ook om afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Want ook die zijn in Renkum hoog vergeleken met andere gemeenten.