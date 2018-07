Opnieuw kunst gestolen van Jits Bakker, dit keer van het graf van zijn moeder

Video Vrachtwa­gen met oud papier kantelt op Veerweg bij Parenco

2 juli RENKUM - Op de toegangsweg naar papierproducent Parenco in Renkum is een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur is daarbij gewond geraakt en wordt onderzocht in de ambulance. Door het ongeval is de weg bezaaid met oud papier.