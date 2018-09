Opnieuw zwaargewonde bij geweld in centrum Renkum

Of dat afgelopen maandagavond ook het geval was en of er wellicht sprake was van een afrekening wil de politie niet zeggen. Opmerkelijk is dat ook toen een Wageninger ernstig gewond raakte. Deze 54-jarige man moest met enkele flinke steekwonden in het ziekenhuis worden opgenomen.



Een buurtbewoner denkt niet dat het om een massale vechtpartij is gegaan. ,,Ik heb er niets van meegekregen. Anders was de hond wel aangeslagen. Ik kwam er pas achter dat er iets was gebeurd toen ik een politieauto in de straat zag’’, zegt de man.



In de Kerkstraat lag een bloedvlek van enkele centimeters doorsnee en nog één ter hoogte van het cafetaria. De gewonde Wageninger is samen met een vrouw in de ambulance gestapt, heeft een getuige gezien. Later die nacht zagen buren dat de politie een auto wegslepen van een parkeerplaats iets verderop aan de Achterdorpsstraat. Mogelijk gaat het om de auto van het slachtoffer.