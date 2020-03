Oswald voelt zich geïntimideerd door wethouder en burgemeester Renkum in Horsa-affaire

Oswald Velthuizen, raadslid namens GemeenteBelangen, voelde zich ‘erg geïntimideerd’ door ‘tegenwerkingen’ van burgemeester Agnes Schaap en wethouder Jasper Verstand. Die laatste belde zelfs boos op met verwijten over ‘lijken uit de kast halen’, aldus Velthuizen.



,,We hebben het later samen besproken en de lucht is geklaard”, sprak Velthuizen woensdagavond tijdens de tweede sessie van de ‘onderzoekscommissie Horsa’. Excuses geaccepteerd, maar de pijn is er nog.



Velthuizen toonde zich woensdagavond in de raadszaal nog steeds onthutst over wat hij mee had gemaakt. ,,Ik wil mijn werk doen als controlerend raadslid. Ik wil niet dat door mijn toedoen ambtenaren ontslagen worden. Ik wil niet de indruk krijgen dat ik niet integer bezig ben.”