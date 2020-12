Oud-burgemeester Overbetuwe moet Renkum uit crisis helpen

Column Van Streek Ze komen steevast als zombies het veld op als we tijdens de training nog even doorvoet­bal­len

11 november Of ik het wist, vroegen mensen uit de buurt mij. Dat er nieuwe, lelijke lantaarnpalen in Heveadorp geplaatst zouden worden. Ik werk af en toe voor de krant, maar veel ontgaat mij. Iemand in de buurt die corona heeft? Oh echt? Dat de container niet volgende week aan de weg moet, maar vandaag. Oh, dat wist ik niet.