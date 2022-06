Ouderen moeten het soms zelf zien te redden door tekort aan huishoudelijke hulp in regio Arnhem

Tbs geëist tegen patiënt voor poging verkrach­ting binnen psychiatri­sche instelling: ‘Ik had geen rem’

ARNHEM – Hij had zich eerder schuldig gemaakt aan een aanranding en was al gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling in de gemeente Renkum. Daar lukte het hem een vrouw zijn kamer in te krijgen en zou hij hebben geprobeerd haar te verkrachten.

31 mei