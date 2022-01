Ondanks corona heeft het Drielse Veer een topjaar gehad: bijna 90.000 passagiers overgezet

Het Drielse veer heeft ondanks corona een topjaar gehad. De pont tussen Driel en Oosterbeek zet dit jaar naar verwachting bijna 90.000 fietsers en voetgangers over. Dat is bijna net zo veel als in de periode voor corona. In 2019 waren er 91.750 passagiers.

27 december