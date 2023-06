Overwegend bewolkt weer in Renkum vanochtend

Beschonken automobi­list valt in slaap en vliegt met hoge snelheid uit de bocht: neef in coma en enorme ravage

Een 26-jarige inwoner van Kootwijkerbroek schrok zichtbaar toen het Openbaar Ministerie vrijdag een forse gevangenisstraf tegen hem eiste voor zijn roekeloze rijgedrag. Met twee neven bij hem in de auto en onder invloed van alcohol vloog hij in mei vorig jaar op een plattelandsweggetje in Wekerom met hoge snelheid uit de bocht en belandde hij tegen een boom.