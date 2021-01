Paardenhouders Jan en Huug hadden de lasergamers eronder. Dachten ze: ‘Je kunt een gewonnen strijd dus toch verliezen’

Voormalig adviseur digitale informatie begint in Oosterbeek winkel met duurzame kleding uit India

5 december OOSTERBEEK - Sandra Blok pakt liefdevol een goudbruine sjaal uit het rek in haar nieuwe winkel India Fashion in de Oosterbeekse Weverstraat. Van dichtbij zie je dat hij uit twee materialen is geweven: zacht glanzende wilde zijde en de mooiste Merinowol in een iets donkerder kleur. De wol vormt zachte strengen door het koperbruin van de zijde.