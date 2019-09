Para’s botsen in de lucht bij Airborne-luchtlanding boven Renkumse Heide

Met een filmticket op de Posbank aansluiten bij Maarten Tjallingii

19 september ARNHEM/ RHEDEN - Met Maarten Tjallingii de Posbank op fietsen, waar hij in 2016 de blauwe klimmerstrui in de Giro d’Italia pakte? Dat kan zondag. Enige voorwaarde: in de broekzak een ticket van het Gelders Fiets Film Festival.